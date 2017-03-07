女性職員増やせ　鹿児島県が初の限定採用説明会

(2017 03/07 22:45)

学生らに鹿児島県職員の業務内容などを説明する女性職員＝７日、県庁

鹿児島県人事委員会事務局は７日、県職員希望の女性を対象に初の採用説明会を県庁で開いた。同性の立場から仕事の魅力を伝えようと女性職員が中心となって説明。大学生ら９１人が参加した。女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の一環で、受験する女性の割合を増やすため企画した。新川康枝政策調整監が約３０年の県職員生活を振り返り、仕事と育児を両立した経験を講話。「県庁では女性が積極的に仕事に挑み経験を積むことで、意思決定に関われる。家庭状況に配慮する制度と、理解・協力してくれる雰囲気がある」と説明した。