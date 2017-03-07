奄美群島国立公園が誕生　１８年夏にも世界自然遺産登録の可否判断

(2017 03/07 23:50)

奄美群島国立公園に指定されたマングローブ原生林＝２０１６年１２月７日、奄美市住用

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界自然遺産登録に向け、環境省は７日、奄美群島５島の国立公園指定を官報に告示、「奄美群島国立公園」が誕生した。奄美群島は、国内３４カ所目、県内での新設は１９３４年の霧島（のちに霧島錦江湾へ改称）以来で、４カ所目の国立公園となる。国立公園指定は世界自然遺産登録の前提条件となる。遺産登録を巡っては、政府が２月１日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦書を提出。今夏には国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の現地視察が控えている。早ければ来夏にも遺産登録の可否が判断される。