１４７４人サクラ咲く　鹿児島大学、前期合格者発表

(2017 03/09 06:30)

学生たちに胴上げされ喜ぶ合格者＝８日、鹿児島市の鹿児島大学

鹿児島大学（鹿児島市）は８日、一般入試前期日程の合格者１４７４人を発表した。募集人員より１３４人多く、受験者数を合格者数で割った倍率は１．８５倍。鹿大郡元キャンパスでは、合格を確認した受験生が保護者と抱き合って喜んでいた。鹿大は午前１０時に合格者の番号を学内に掲示、ホームページでも発表した。掲示板前では、受験生が自分の番号を見つけて「あったー」と絶叫。在学生による胴上げや記念撮影で合格を実感していた。