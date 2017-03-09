１４７４人サクラ咲く 鹿児島大学、前期合格者発表
(2017 03/09 06:30)
学生たちに胴上げされ喜ぶ合格者＝８日、鹿児島市の鹿児島大学
鹿大は午前１０時に合格者の番号を学内に掲示、ホームページでも発表した。掲示板前では、受験生が自分の番号を見つけて「あったー」と絶叫。在学生による胴上げや記念撮影で合格を実感していた。
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