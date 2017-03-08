薩摩川内市の３神社で「太郎」「次郎」踊り　軽妙な田園劇披露

(2017 03/08 20:20)

酒盛りを始めるテチョ（左）と太郎＝薩摩川内市高江町の南方神社

鹿児島県内各地の神社で、五穀豊穣（ほうじょう）や子孫繁栄を祈る伝統芸能が奉納された。春の訪れを祝う祭りの滑稽な掛け合いが、見物人を沸かせた。薩摩川内市の３神社では５日、「太郎太郎踊り」と「次郎次郎踊り」が披露された。高江町の南方神社であった太郎太郎踊りには怠け者の太郎とテチョ（父）、オンジョ（祖父）が登場。「たろたろー、うしょひいてけー」の声が掛かる中、テチョは太郎に、田打ちのための牛を連れて来させようとするが、２人で酒盛りを始めるなど軽妙なやり取りを繰り広げた。