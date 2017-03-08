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春告げる炎、原野を駆ける　陸上自衛隊霧島演習場

(2017 03/08 22:00)
青空の下で萌え広がっていく炎＝７日、えびの市の陸上自衛隊霧島演習場
　えびの市と湧水町にまたがる陸上自衛隊霧島演習場で７日、恒例の野焼きが行われた。
　害虫駆除や演習に適した環境を保つため、毎年この時期に行う。えびの、都城、国分駐屯地などから約７５０人の隊員が参加した。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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