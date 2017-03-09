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松原神社と相良病院、市街地再開発へ一体整備　鹿児島市

(2017 03/09 13:00)
整備が進む松原神社と相良病院（左奥）＝鹿児島市松原町
　鹿児島市の松原神社と、隣接する相良病院を運営する社会医療法人博愛会は８日、天文館一角の「松原町３番街区再開発事業」（約６０００平方メートル）の概要を発表した。神社改修と病院建設を一体的に進めることで、市街地の活性化を目指す。
　両者によると、今回の事業は一角を、利便性が高く緑豊かな空間にしてにぎわいを創出することが目的。パース通りから病院を通って神社側へ抜けられるように整備し、癒やしの空間も演出する。神社と病院が一体となって再開発事業に取り組むのは、全国的にも珍しいという。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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