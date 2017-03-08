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米豪華客船「サファイア・プリンセス」寄港、乗船見学会に６０人　鹿児島市

(2017 03/08 23:30)
サファイア・プリンセスを見学する参加者
　鹿児島市のマリンポートかごしまに寄港した米の豪華客船「サファイア・プリンセス」（１１万５８７５トン）の乗船見学会が８日あった。約６０人が多様な娯楽施設を備えた全長２９０メートルの「動く巨大ホテル」の一端に触れた。
　６月に北欧・バルト海クルーズを組んだ阪急交通社鹿児島支店が企画。好きなだけフルコース料理を食べたり、デッキチェアでくつろぎながらプールや映画を楽しめたりと、飽きさせないサービスに参加者は「高級リゾートにいるよう」。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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