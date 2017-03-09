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桜島、うっすら雪化粧　鹿児島県内２月並みの寒さ

(2017 03/09 23:10)
山頂部が雪で覆われた桜島＝鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館
　鹿児島県内は９日朝、寒気の影響で冷え込み、桜島の山頂付近は、うっすらと雪に覆われた。最低気温は霧島市溝辺０．５度、伊佐市大口０．９度、鹿児島市４．７度など軒並み２月上旬から下旬並みとなった。
　鹿児島地方気象台によると、県本土の上空には寒気が停滞。気圧の谷の通過に伴って雨が降り、山間部で雪となった。日中もほとんどの地点で気温が上がらず、寒い一日となった。
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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