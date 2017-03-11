「冷たいカレー」 非常食で防災意識新た 鹿児島大付属小
(2017 03/11 06:30)
非常食のカレーを食べる児童＝鹿児島市の鹿児島大学付属小学校
同校は２０１５年３月から非常食を配備し、防災教育に役立てている。１０日の給食は、校内で電気や水道が使えない状況を想定。電気を消した教室で非常食を食べた。
１年生の教室では、児童らが冷たいカレーを不思議そうな表情で口に運び、「意外とおいしい」などと声を上げた。
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