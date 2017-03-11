島津家の武芸記す「犬追物資料」重文に 文化審答申

(2017 03/11 13:00)

国の文化審議会（馬渕明子会長）は１０日、尚古集成館（鹿児島市）所蔵の「犬追物（いぬおうもの）関係資料（島津家伝来）」を、重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申した。鹿児島県内の重文としては３９件目。歴史資料では「大久保利通関係資料」以来１３年ぶり、７件目となる。

犬追物は鎌倉初期に始まったとされ、騎乗の武士が走り回る犬を鏑矢（かぶらや）でうち、当たった矢の数や箇所で争う武芸の一種。笠懸（かさがけ）、流鏑馬（やぶさめ）を合わせた「騎射三物」の中でも最も難しく、実戦的な弓馬術の修練だった。

