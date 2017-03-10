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ＪＡＣが新機体の内部公開　鹿児島空港

(2017 03/10 22:00)
機内の居住性が向上したＪＡＣの新機材「ＡＴＲ４２－６００」＝霧島市溝辺の鹿児島空港
　日本エアコミューター（ＪＡＣ）は１０日、霧島市の鹿児島空港で、サーブ３４０Ｂの後継として４月から就航させる最新鋭ターボプロップ機「ＡＴＲ４２－６００」の機内を報道陣に公開した。
　フランスのＡＴＲ社製。サーブ機に比べ１２席多い全４８席で、黒を基調とした革張りシートが高級感を演出。発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明を採用して明るさが増したほか、手荷物収納スペースも広くなり、居住性が向上した。
（記事全文は１１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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