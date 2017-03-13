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全商１級３種目に合格　与論高校普通科の３年生７人

(2017 03/13 13:00)
笑顔で表彰状を掲げる生徒たち＝与論町茶花の与論高校
　与論町茶花の与論高校の３年生７人が、それぞれ全国商業高等学校協会（全商）主催の１級検定に３種目以上合格し、同協会に表彰された。同校には普通科しかなく、指導した有川修治教諭（３５）は、「生徒たちが関心を持って勉強に励んだ成果だ」と喜んでいる。
　週６～８時間、商業科目を２年間学び、電卓実務やビジネス文書実務、情報処理、商業経済に合格した。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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