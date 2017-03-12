TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 交通

南九州西回り自動車道　高尾野北―野田ＩＣが開通

(2017 03/12 13:00)
通り初めで走行するトラック＝出水市高尾野
　南九州西回り自動車道・出水阿久根道路（延長１４．９キロ）のうち出水市高尾野と同市野田を結ぶ高尾野北インターチェンジ（ＩＣ）―野田ＩＣ間の２．８キロが１１日開通し、一般車両の通行が始まった。無料。
　高尾野北ＩＣで式典があり、三反園訓知事、渋谷俊彦出水市長、国や地元関係者らが出席した。三反園知事は「観光振興の推進力になり、災害時は避難と物資輸送に大きな役割を果たす」とあいさつ。渋谷市長は「地権者や周辺住民の理解があったから、この日を迎えられた」と感謝した。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ