からいも交流　留学生を歓迎　霧島市

(2017 03/13 22:00)

留学生の許雅〓（王へんに其）さん（右）と受け入れ家庭の緒方安恵さん＝霧島市国分重久

全国の留学生が鹿児島、宮崎の家庭でホームステイし日本への理解を深める「第３６回からいも交流・春」（ＮＰＯ法人からいも交流主催）が始まり、受け入れ家族との対面式が１２日、霧島市内の交流施設であった。今回の参加者は中国や台湾、オーストラリアなど６カ国・地域の２０～５０歳の２４人。うち１９人が出席し、出迎えた家族と恒例の抱擁を交わした。１～２週間ホームステイし親交を深める。