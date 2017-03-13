マッコウクジラ座礁　６頭全て死ぬ　笠沙沖に係留

(2017 03/13 23:00)

台船につながれたマッコウクジラ＝南さつま市笠沙町片浦沖

鹿児島県は１３日までに、南さつま市金峰町高橋の上ノ山海岸に座礁したマッコウクジラ６頭全てが死んだことを確認、同市笠沙町片浦の北約４００メートルの沖合にタグボートで移し、台船に係留した。今後、重りを付けて海洋投棄する方針。