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マッコウクジラ座礁　６頭全て死ぬ　笠沙沖に係留

(2017 03/13 23:00)
台船につながれたマッコウクジラ＝南さつま市笠沙町片浦沖
　鹿児島県は１３日までに、南さつま市金峰町高橋の上ノ山海岸に座礁したマッコウクジラ６頭全てが死んだことを確認、同市笠沙町片浦の北約４００メートルの沖合にタグボートで移し、台船に係留した。今後、重りを付けて海洋投棄する方針。
（記事全文は１４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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