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錦江町が観光ポスター、モデルに鹿児島純心女子短大生

(2017 03/15 22:00)
錦江町が作製した観光ＰＲポスター
　錦江町は自然豊かな町の魅力を発信しようと、初めて本格的な観光ＰＲポスターを作製した。包括連携協定を結ぶ鹿児島純心女子短大（鹿児島市）の学生がモデルを務め、キャッチコピーも考えた。
　縦１０３センチ、横７３センチのＢ１サイズ。町の２大観光名所の神川大滝と花瀬川を舞台に、学生たちがたたずんだり飛び跳ねたりするポーズを決めている。神川キャンプ場や奥花瀬ニジマス釣り場、旗山神社、稲尾岳なども紹介している。
錦江町が作製した観光ＰＲポスター
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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