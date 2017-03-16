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桜島納涼船、８月のみに短縮　鹿児島市

(2017 03/16 06:30)
　鹿児島市船舶局は１５日、桜島納涼観光船の運航を８月のみに短縮することを明らかにした。桜島フェリーで最古参の「第十三櫻島丸」を売却する方針で、ダイヤを維持しながらの営業が困難なため。大口の利用に実施した夜間の貸切も取りやめる。市議会産業観光企業委員会で説明した。
　納涼観光船は旧桜島町営時代の１９７８（昭和５３）年に運航開始。船舶局によると、今年は８月１〜３１日（１３〜１５日休止）の２８日間で、昨年より１２日短縮する。
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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