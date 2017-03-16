震災復興「力尽くす」　鹿児島市、職員１２人派遣へ

(2017 03/16 22:00)

森博幸市長から激励を受ける派遣職員＝鹿児島市役所

鹿児島市は１５日、東日本大震災や熊本地震の被災地に派遣する市職員１２人の出発式を市役所で開いた。森博幸市長が「復興は道半ば。一人一人の力が結集して大きな力になると信じている」と激励した。派遣先は、宮城県の石巻市に４人、気仙沼市に２人、熊本県の宇城市に３人、熊本市、益城町、甲佐町に各１人。４月から来年３月末までの１年間、福祉や建設関係の業務に当たる。石巻市で住宅地の整備や道路工事に関わる永田浩二さん（５３）＝道路維持課錦江工事事務所＝は「これまでの経験を生かし、少しでも復興の手伝いができれば。力を尽くしたい」と話した。