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奄美旅行　関西から４．８倍　３、４月の予約状況　楽天調べ

(2017 03/16 23:00)
　楽天（東京）が１６日発表した３、４月の国内旅行先人気上昇ランキングで鹿児島県が３位に入った。２６日に就航する格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアの関西－奄美大島便の影響で、関西地区から奄美大島・喜界島・徳之島エリアへの予約が４．８倍に急増した。
　同社宿泊予約サイト「楽天トラベル」の３月１日～４月２８日分の予約（２人以上）を対象に、人数と日数を合わせた実績を集計した。
　関西地区以外も含めると奄美大島・喜界島・徳之島エリアが前年同期比４７．４％増、沖永良部島・与論島エリアが１６１．６％増となった。県全体では３５．３％増えた。
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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