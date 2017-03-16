奄美旅行 関西から４．８倍 ３、４月の予約状況 楽天調べ

(2017 03/16 23:00)

楽天（東京）が１６日発表した３、４月の国内旅行先人気上昇ランキングで鹿児島県が３位に入った。２６日に就航する格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアの関西－奄美大島便の影響で、関西地区から奄美大島・喜界島・徳之島エリアへの予約が４．８倍に急増した。

同社宿泊予約サイト「楽天トラベル」の３月１日～４月２８日分の予約（２人以上）を対象に、人数と日数を合わせた実績を集計した。

関西地区以外も含めると奄美大島・喜界島・徳之島エリアが前年同期比４７．４％増、沖永良部島・与論島エリアが１６１．６％増となった。県全体では３５．３％増えた。

