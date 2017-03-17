TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 科学 ＞ 宇宙開発

Ｈ２Ａロケット打ち上げ　種子島宇宙センター

(2017 03/17 10:23)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１７日午前１０時２０分、南種子町の種子島宇宙センターから、情報収集衛星「レーダー５号機」を搭載したＨ２Ａロケット３３号機を打ち上げた。目標の軌道で分離されれば、Ｈ２Ａロケットの成功率は９７％になる。
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ