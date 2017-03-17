Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功

(2017 03/17 10:43)

１７日午前１０時２０分に打ち上げられた、情報収集衛星「レーダー５号機」を搭載したＨ２Ａロケット３３号機は、予定の軌道上で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功率は９７％となった。