地元勢に熱視線　Ｔポイント女子ゴルフ姶良で開幕

(2017 03/18 13:00)

トッププロのプレーに見入る大勢のギャラリー＝姶良市の鹿児島高牧カントリークラブ

国内女子プロゴルフツアー第３戦、Ｔポイントレディストーナメントは１７日、姶良市の鹿児島高牧カントリークラブで開幕した。好天の下、約２９００人の観客が詰め掛け、２年連続賞金女王のイ・ボミ選手（韓国）のほか、鹿児島県出身勢７人に熱い視線を送っていた。選手が精度の高いショットを披露するたび、ギャラリーから歓声が沸いた。姶良市の小島孝義さん（７１）は「攻略法が勉強になった」。大会は１９日まで３日間開催される。