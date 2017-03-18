地元勢に熱視線 Ｔポイント女子ゴルフ姶良で開幕
(2017 03/18 13:00)
トッププロのプレーに見入る大勢のギャラリー＝姶良市の鹿児島高牧カントリークラブ
選手が精度の高いショットを披露するたび、ギャラリーから歓声が沸いた。姶良市の小島孝義さん（７１）は「攻略法が勉強になった」。大会は１９日まで３日間開催される。
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