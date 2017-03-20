指宿商高の株式会社「指商」、小中学校に本寄贈

(2017 03/20 22:00)

指商デパートの利益で購入した本を届ける「指商」統括事業本部の生徒ら（左）＝指宿市の北指宿中学校

指宿市の指宿商業高校の生徒でつくる株式会社「指商」は１７日、魚見小学校と北指宿中学校に本を贈った。同社が経営理念に掲げる地域貢献の一環で、今年で３回目。指商デパートなどで得た利益から１万５０００円ずつの予算で両校の希望を聞き、計２４冊を購入。指商統括事業本部の坂元南々子さんと鎌田莉奈さん＝いずれも２年＝が、きれいにラッピングして届けた。