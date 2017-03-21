西之表市長選再選挙　ＦＣＬＰ移転反対、民意より明確に

(2017 03/21 13:00)

馬毛島の米軍訓練受け入れ反対を主張する看板＝２０日、西之表市西町

異例の再選挙となった西之表市長選挙は、最大の争点だった馬毛島への米軍空母艦載機の陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転に反対する八板俊輔氏（６３）が初当選を果たした。一夜明けた２０日、市民からは「訓練反対の民意がより明確になった」との声が上がり、再選挙で生じたしこりの解消を願う意見も聞かれた。一方、周辺３町のトップは、できるだけ早期に八板氏の見解を聞き、足並みをそろえてこの問題に対応したいとの考えを示した。