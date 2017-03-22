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ＡＴＬ撲滅へ　鹿児島市のＮＰＯ、東京で研究者と交流会

(2017 03/22 00:20)
ＨＴＬＶ－１の患者と研究者が交流したスマイルリボンの全国大会＝東京
　鹿児島など西日本に患者が多い成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）と神経難病ＨＡＭの原因ウイルス「ＨＴＬＶ－１」の撲滅に取り組むＮＰＯ法人スマイルリボン（鹿児島市）の全国大会が、東京都内であった。関連ウイルスの研究者が集まる国際学会に合わせて開かれ、患者らは活動をアピールした。
　７〜１０日にあった国際ヒトレトロウイルスＨＴＬＶ会議で会長を務めた山野嘉久・聖マリアンナ医科大教授が、患者と国内外の研究者が直接交流する機会を作ろうと８日に企画。約１５０人が集まった。スマイルリボンの菅付加代子代表は大会後、「外国の研究者から現地で患者会を作りたいという声も出た。私たちの活動を海外に発信することも考えたい」と話した。
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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