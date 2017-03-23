鹿児島県教職員２８６８人異動 女性管理職、全市町村に
(2017 03/23 13:00)
鹿児島県教育委員会は２２日、４月１日付の人事異動を発表した。管理職に占める女性の割合は、記録が残る１９９３年以降最も多い１１．５％（前年比１ポイント増）で、初めて全４３市町村に配置した。鶴丸高校校長に月野功教育次長（５６）、教育次長に寺園伸二教職員課長（５７）、谷口浩一総務部人事課長（５４）が就く。異動規模は前年度比７人減の２８６８人。
内訳は、事務局２６７人、小学校１２２０人、中学校７２１人、高校４６９人、特別支援学校１９１人。退職者は４２５人だった。
内訳は、事務局２６７人、小学校１２２０人、中学校７２１人、高校４６９人、特別支援学校１９１人。退職者は４２５人だった。
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