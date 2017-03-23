カツオ一本釣り、次代に　１８年ぶり新造船　枕崎漁港

(2017 03/23 20:00)

枕崎漁港にお目見えした遠洋カツオ一本釣り船の第１１旭丸＝枕崎市松之尾町

枕崎市の旭漁業（市田惠八朗社長）が遠洋カツオ一本釣り船・第１１旭丸（４９９トン）の代替わりとなる船（同）を建造し、２１日、真新しい船体が枕崎漁港内港水揚げ場にお目見えした。市によると、地元のカツオ一本釣り船は３隻あり、建造は１８年ぶり。南方漁場へ向けた２８日の初航海を前に、２５日には同港での一般向け内覧を予定している。水産庁の「もうかる漁業創設支援事業」に承認された市漁協の「枕崎地域プロジェクト」の一環。市漁協が用船先に決定した旭漁業が、昨年６月から静岡で建造を進めていた。新船はエンジンのコンパクト化や燃費の向上で、大幅な省エネを実現。乗組員（３０人）の居住空間を広くして労働環境を改善し、漁獲物の積載量は従来の４００トンから３６０トンに縮小した。