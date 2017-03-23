観光路面電車実現へ初会合 鹿児島市が導入連絡会議
(2017 03/23 23:00)
観光路線の検討経過について説明を聞く委員ら＝鹿児島市役所
委員からは「桜島桟橋と鹿児島駅を直結するルートが理想」と具体的な意見が出る一方、臨港道路鴨池港－中央港区間の着工や鹿児島北バイパス整備の状況をにらみ、交通の変化を十分検討するよう求める声が出た。
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