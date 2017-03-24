鹿児島県内公立小で卒業式　“最後の６人”旅立ち　閉校の長島・田尻小

(2017 03/24 06:30)

校歌を歌い別れを惜しむ卒業生＝長島町の田尻小学校

鹿児島県内の多くの公立小学校で２３日、卒業式があった。１１６年の歴史に幕を閉じる長島町の田尻小学校（２５人）では、最後の卒業生６人が思い出が詰まった学びやとの別れを惜しんだ。同小は、４月から川床小学校と統合される。ちょうど７０回目となる卒業式は、卒業制作の絵画が彩る体育館で行われ、保護者ら約５０人が、児童の旅立ちを見守った。引地俊一校長は一人一人に卒業証書を手渡し、「校歌にある紫尾が峰のように大きな夢を抱き羽ばたいてほしい」とエールを送った。