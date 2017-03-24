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開通記念に４５０人歩く　南薩縦貫道・金山水車―知覧ＩＣ

(2017 03/24 22:00)
開通前の南薩縦貫道を歩く参加者＝南九州市知覧
　南薩縦貫道の知覧金山水車インターチェンジ（ＩＣ）－南九州知覧ＩＣ間（０．８キロ）が２６日に開通するのを前に、南九州市知覧で１９日、記念のウオーキング大会があった。地元住民ら約４５０人が真新しい自動車専用道路を満喫した。
　同市知覧の知覧特攻平和会館入り口にある「さくら館」から南九州知覧ＩＣを経由し、知覧金山水車ＩＣで折り返す往復約４キロのコース。午前９時から２時間半にわたって開放され、参加者らは思い思いに歩きながら写真撮影を楽しんでいた。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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