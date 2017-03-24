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よみがえる「東海道五拾三次」　広重展開幕　鹿児島市立美術館

(2017 03/24 23:18)
旅情あふれる風景版画が並び、初日から熱心なファンらでにぎわう「広重展」＝鹿児島市立美術館
　「生誕２２０年　広重展　東海道五拾三次を描いた天才風景絵師」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）が２４日、鹿児島市立美術館で開幕した。旅情あふれる代表作「東海道五拾三次」などに美術ファンらが見入った。
　歌川広重（１７９７～１８５８年）は独特の構図や、自然の変化と人の営みを織り交ぜた臨場感ある風景版画が魅力。「東海道五拾三次」（保永堂版）全５５作品を含む約１５０点が並び、ゴッホが模写した「亀戸梅屋舗」なども特別展示している。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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