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西郷どんどん盛り上げよう　鹿児島県がロゴ発表

(2017 03/25 13:00)
キャッチフレーズとキャラクター（鹿児島県提供）
　西郷さんを“どんどん”盛り上げよう－。鹿児島県は２４日、２０１８年放映のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」による観光客増加や県民の機運醸成を狙い、キャッチフレーズ「西郷どんどん！　かごんま！」とロゴ、キャラクターを発表した。
　会見した三反園訓知事は「どんどん鹿児島に来て、どんどん好きになってもらいたい、という思いを込めた」と話した。キャラクターは親しみやすさを重視し、西郷隆盛や大久保利通、愛加那など６体を作った。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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