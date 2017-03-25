古民家華やかに ひな飾り展示 枕崎・たけのこ会
(2017 03/25 22:00)
古民家を彩るひな飾り＝枕崎市妙見町
「地域ににぎわいを呼ぼう」と毎年手作り市などを開く同会が、家にしまい込んだ段飾りに光を当てようと企画し、今年で３回目。３組の７段飾りと、着物の布で作った人形や花などをつるしたさげもんのほか、陶器のひな人形やタペストリーが古民家を華やかに彩る。
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