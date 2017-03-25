古民家華やかに　ひな飾り展示　枕崎・たけのこ会

(2017 03/25 22:00)

古民家を彩るひな飾り＝枕崎市妙見町

枕崎市妙見町の古民家で、縫い物好きな女性たちでつくる「たけのこ会」（上釡節子代表）が、ひな飾りや手作りのつるしびなを集めて展示している。旧暦のひな祭りに合わせ、来月３日ごろまで飾る予定だ。「地域ににぎわいを呼ぼう」と毎年手作り市などを開く同会が、家にしまい込んだ段飾りに光を当てようと企画し、今年で３回目。３組の７段飾りと、着物の布で作った人形や花などをつるしたさげもんのほか、陶器のひな人形やタペストリーが古民家を華やかに彩る。