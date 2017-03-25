しおさい留学　５人に修了証　西之表

(2017 03/25 20:00)

修了証を手にする種子島しおさい留学生＝西之表市民会館

西之表市「種子島しおさい留学」の第１回修了式が２４日、市民会館であった。親元を離れて市内３小学校で過ごした４～６年生５人は、里親らが見守る中で１年間の学校生活を振り返った。同留学推進連絡協議会の塩崎義政会長が１人ずつ修了証を授与。「学んだことを生かし、困難があってもあきらめずに果敢に挑戦を。西之表を第二のふるさとにして」と呼びかけた。