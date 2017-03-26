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島尾ミホさん没後１０年　奄美の教会で追悼ミサ

(2017 03/26 13:00)
祈りをささげる親族や参加者ら＝奄美市名瀬
　故島尾敏雄の妻で、作家としても活躍した島尾ミホさん（１９１９～２００７年）の没後１０年の命日にあたる２５日、奄美市名瀬のカトリック古田町教会で追悼ミサがあった。親族や関係者、文学ファンら約４０人が出席。故人をしのび、祈りをささげた。
　ミサは毎年命日に開催されている。敏雄・ミホ夫妻の長男で写真家、伸三さん（６８）や孫でエッセイスト、しまおまほさん（３８）のほか、節目の追悼ということでミホさんの評伝「狂うひと」を手掛けた作家、梯久美子さん（５５）も東京から駆けつけた。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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