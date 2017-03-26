クロウサギ襲う猫 捕食の動画初撮影 奄美
(2017 03/26 06:30)
画面中央上部の草むらに現れたアマミノクロウサギを狙う猫＝奄美大島（鹿児島大国際島嶼教育研究センター奄美分室提供）
撮影したのは鈴木真理子研究員（３５）＝哺乳類生態学。約２年前から島中部にある巣穴の前に赤外線センサーカメラを設置し、アマミノクロウサギの子育てを観察している。２月１９日午前０時５０分ごろの映像に、待ち受けていた猫が草むらから姿を現したクロウサギの幼獣を一瞬のうちにくわえて連れ去る様子が映っていた。「キー」と３度鳴くクロウサギの鳴き声も録音されていた。
猫がアマミノクロウサギをくわえて斜面を降りる様子をとらえた画像＝奄美大島（鹿児島大島嶼教育研究センター奄美分室）
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