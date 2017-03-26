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クロウサギ襲う猫　捕食の動画初撮影　奄美

(2017 03/26 06:30)
画面中央上部の草むらに現れたアマミノクロウサギを狙う猫＝奄美大島（鹿児島大国際島嶼教育研究センター奄美分室提供）
　世界自然遺産登録を目指す奄美大島で今年２月、国の特別天然記念物アマミノクロウサギの幼獣を、ノネコ（野生化した飼い猫）とみられる猫が捕食する瞬間を、鹿児島大学国際島嶼（とうしょ）教育研究センター奄美分室（奄美市名瀬）の研究員が、動画で初めて撮影した。２５日、同分室で会見し公表した。
　撮影したのは鈴木真理子研究員（３５）＝哺乳類生態学。約２年前から島中部にある巣穴の前に赤外線センサーカメラを設置し、アマミノクロウサギの子育てを観察している。２月１９日午前０時５０分ごろの映像に、待ち受けていた猫が草むらから姿を現したクロウサギの幼獣を一瞬のうちにくわえて連れ去る様子が映っていた。「キー」と３度鳴くクロウサギの鳴き声も録音されていた。
猫がアマミノクロウサギをくわえて斜面を降りる様子をとらえた画像＝奄美大島（鹿児島大島嶼教育研究センター奄美分室）
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）


動画のページ ３７３ＴＶ
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