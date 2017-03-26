酸味抑え、飲みやすく 「ママのみかんジュース」発売 東郷の農園
(2017 03/26 22:40)
ママのみかんジュースを手にする久留須千賀子さん＝薩摩川内市東郷
開発したのは、同農園統括マネジャーの久留須千賀子さん（３５）。ミカンが大好きな長男・蓮介ちゃん（５）が、市販のみかんジュースは苦手だったことから、「つんとくる酸味や苦みが原因では」と考え、開発につなげた。
自社農園で取れた完熟の温州ミカンを使用し、一番搾りの果汁のみを低温殺菌することで酸味や苦みが出ないようにした。蓮介ちゃんが試飲し、感想を聞きながら試作を３０回以上重ねて完成させた。容器には、瓶などに比べて分別や持ち運びがしやすく、冷凍すれば保冷剤代わりにもなるプラスチック製のパウチ容器を採用した。同園＝0996(42)4111。
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