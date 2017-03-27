バニラ・エア奄美－関空線就航　奄美空港で歓迎式典

(2017 03/27 06:30)

関西国際空港から到着し、盛大な出迎えを受けるバニラ・エアの乗客ら＝２６日午後３時ごろ、奄美市笠利の奄美空港

格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エア（千葉県成田市）の、奄美－関西国際空港（大阪府）線が、２６日就航した。奄美発着の新規ＬＣＣ路線開設は、同社の成田線が２０１４年７月に就航して以来。年間１０万人利用と平均搭乗率８０％を目指す。同社の石井知祥会長は、奄美空港を出発する第１便の乗客を前に、「多くの要望があって生まれた路線。乗客が増えている成田便にならい、成長させていく」とあいさつ。観光関係者らが記念品を乗客に手渡し見送った。