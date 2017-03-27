南薩縦貫道、鹿児島－枕崎５０キロ結ぶ　知覧金山水車－南九州知覧ＩＣが開通

(2017 03/27 13:00)

くす玉を割り、南薩縦貫道の全線開通を祝う関係者ら＝２６日、南九州市の知覧金山水車ＩＣ

鹿児島県が整備を進めてきた地域高規格道路・南薩縦貫道（鹿児島市－枕崎市、全長約５０キロ）のうち、未開通区間だった知覧金山水車インターチェンジ（ＩＣ）－南九州知覧ＩＣ間（０．８キロ）が２６日、開通した。これにより同縦貫道は全線開通した。両ＩＣを含む知覧道路（５．７キロ）は２００８年度着工。両ＩＣ間で金山水車跡・精錬所跡の遺構群が確認されたため、設計を見直し、開通が１年遅れた。事業費は約９１億４０００万円。