鹿児島空港でＪＡＣフェス　最新鋭機展示、家族連れでにぎわう

(2017 03/27 20:45)

最新鋭ターボプロップ機「ＡＴＲ４２－６００」が展示されたＪＡＣフェスティバル＝２６日、霧島市の鹿児島空港

日本エアコミューター（ＪＡＣ）は２６日、霧島市溝辺の鹿児島空港にある同社格納庫で、ＪＡＣフェスティバルを開いた。４月２６日、鹿児島と屋久島、沖永良部を結ぶ便で就航予定の最新鋭ターボプロップ機「ＡＴＲ４２－６００」が展示され、大勢の家族連れなどでにぎわった。９回目の開催。オープニングセレモニーで加藤洋樹社長は「結いの精神を基に、地域の翼としての責任を果たしていきたい」とあいさつ。新型機の見学には長蛇の列ができた。同社によると２０００人が来場した。