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高卒就職内定最高９８．８％、短大、大学も高水準　鹿児島県内２月末

(2017 03/28 13:00)
　鹿児島県内の今春卒業の高校生の就職内定率（２月末時点）が９８．８％で、平成で最高だったことが２７日、分かった。企業の採用意欲が高く、大学生は８６．９％、短大生は９５．５％と高水準が続いている。
　高校生の県内内定率は９７．８％、県外が９９．９％。短大生は県内が９４．７％、県外が１００．０％。大学生の県内は８３．７％、県外は９０．４％だった。
（記事全文は２８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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