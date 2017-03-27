大河ドラマ「西郷どん」 大久保役は瑛太さん、妹・琴に桜庭さん
(2017 03/27 23:30)
大河ドラマ「西郷どん」に出演する瑛太さん（前列左から２人目）、桜庭ななみさん（同左端）ら＝２７日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センター
ほかの出演者は、西郷の３人目の妻となる運命の女性・岩山糸役に黒木華さん。西郷の両親役にはベテランの風間杜夫さんと松坂慶子さん、弟の吉二郎役は渡部豪太さん。西郷家の下男・熊吉役はお笑いタレントの塚地武雅さん、大久保の父親役は平田満さんを起用した。
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