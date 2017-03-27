大河ドラマ「西郷どん」　大久保役は瑛太さん、妹・琴に桜庭さん

(2017 03/27 23:30)

大河ドラマ「西郷どん」に出演する瑛太さん（前列左から２人目）、桜庭ななみさん（同左端）ら＝２７日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センター

２７日発表された２０１８年ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」出演者８人のうち、大久保利通役の瑛太さんは祖母から「わたしには西郷さんの血が入っている」と打ち明けられた話を披露した。西郷隆盛の妹・琴役で鹿児島県出身の桜庭ななみさんは台本には鹿児島弁があり「なじみ深くてうれしかった」と笑った。ほかの出演者は、西郷の３人目の妻となる運命の女性・岩山糸役に黒木華さん。西郷の両親役にはベテランの風間杜夫さんと松坂慶子さん、弟の吉二郎役は渡部豪太さん。西郷家の下男・熊吉役はお笑いタレントの塚地武雅さん、大久保の父親役は平田満さんを起用した。