黎明館など７施設 ７０歳以上、４月から無料

(2017 03/28 06:30)

７０歳以上の鹿児島県民に積極的な外出を促そうと、県は４月１日から、鹿児島市の黎明館や県立博物館のプラネタリウムなど７施設の入場を無料にする。２０１７年度県当初予算の「かごしまのシニアお出かけ促進事業」の一環。

他にフラワーパークかごしま（指宿市）、上野原縄文の森（霧島市）、霧島アートの森（湧水町）、屋久島環境文化村センター（屋久島町）、奄美パーク（奄美市）で、いずれも常設展のみ。健康保険証など、入場窓口で年齢と住所が確認できる身分証明書を見せる。