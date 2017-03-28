鹿県に公金支出差し止め命じる

薩摩川内の産廃処分場訴訟

(2017 03/28 16:20)

鹿児島県が薩摩川内市に建設した産業廃棄物管理型最終処分場を巡り、建設用地の賃借料５億円が高額すぎるとして、地元住民が伊藤祐一郎知事（当時）に公金支出差し止めなどを求めた訴訟で、鹿児島地裁（鎌野真敬裁判長）は２８日、訴えの一部を認めた。県に対し、既に支払った約２億６４００万円について同知事に請求し、未払い分の１億６８００万円の支出を差し止めるよう命じた。