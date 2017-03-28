太平橋の歴史知って 地元の劇団がラジオドラマ制作 薩摩川内市
(2017 03/28 20:00)
ラジオドラマのせりふを練習する出演者ら＝薩摩川内市の泰平寺
１８７５（明治８）年に架けられた初代太平橋の工事を指揮した阿蘇鉄矢が主人公だ。地元の名工鉄矢を慕って集まった職人たちによる大工事で完成した橋が、２年後には西南戦争に巻き込まれて焼け落ちるまでの実話を基に、架空の人物を交えた人間ドラマで描く。
タイトルは「不落の橋」。台本は、劇団代表で泰平寺住職の羽坂（うさか）浩一さん（５２）が、２０年以上前に創作したものを朗読劇用にアレンジした。出演者は地元で募集し、高校生から７０代までの約１０人が務める。寺に設けた手作りの仮設スタジオに週１、２回集まり、練習や収録をしている。
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