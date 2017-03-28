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地元「西郷どん」本物の風格　出水市・着物で麓武家屋敷を歩こう会

(2017 03/28 22:00)
特別参加した「西郷どん」（右）と記念写真を撮る参加者＝出水市麓町
　「着物で出水武家屋敷を歩こう会」が２６日、出水市の麓武家屋敷群であった。節目となる１０回目には、２０１８年放映のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」のそっくりさんや本場大島紬クイーンも特別参加。県内外から集まった８５人の一般参加者と記念撮影した。
　西郷役を務めたのは地元の会社役員、中熊良定さん（６９）。表情はもちろん、身長１８０センチ、体重１０３キロと、体格も「本物」だ。浴衣姿で登場すると、参加者たちは「言われなくても西郷さんだと分かった」と大喜びした。記念撮影のリクエストが相次ぎ、本人は「これから出番が増えるかも。せっかくだから、もっと役作りしておきます」と語った。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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