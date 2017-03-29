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南日美展海老原賞・石原さんが帰国報告　「原点見つめ表現追求」

(2017 03/29 06:30)
現地でのスケッチを前に留学生活を振り返る石原琢二郎さん＝鹿児島市の南日本新聞社
　第７０回南日本美術展で第２３回海老原賞に輝き、昨年４月からフランスへ留学していた石原琢二郎さん（４４）＝日吉中教諭＝が帰国し２８日、鹿児島市の南日本新聞社を訪れた。「さまざまな価値観を学び、大きな１年だった」と振り返った。
　石原さんの滞欧作品展は１１～１２月、鹿児島市立美術館で開催。「原点を基礎に、留学で学んだことと帰国後かみ砕くものを合わせ、自分の表現を追求したい。子どもたちには、世界に目を向け、挑戦するすてきさを伝えていければ」と話した。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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