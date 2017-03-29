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台北線５周年、鹿児島空港で式典　搭乗率６８％、利用堅調

(2017 03/29 13:00)
鹿児島－台北線５周年を記念したチャイナエアラインの機体の模型を受け取る乗客＝霧島市の鹿児島空港
　チャイナエアラインの鹿児島－台北線就航５周年記念式典が２８日、霧島市の鹿児島空港であり、石炳煌（せきへいこう）日本支社長や県の関係者らが節目の年を祝い、搭乗率６８％（１２～１７年２月）と堅調に進む同路線の利用者増と両地域の発展を誓った。
　石支社長はあいさつで「昨年は熊本地震の影響で乗客数が落ち込んだ時期もあったが、皆さんの協力で回復することができた。交流がさらに密接になるよう努力していきたい」と話した。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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