南日本文学賞贈賞式　類沙さんと藤さんに賞状

(2017 03/30 13:00)

南日本文学賞を受けた小説・文芸評論部門の類沙いくよさん（右）と詩部門の藤由朝さん＝鹿児島市の南日本新聞会館

小説・文芸評論と詩の２部門で公募した２０１６年度南日本文学賞（南日本新聞社主催）の贈賞式が２９日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。小説「エルニーニョ」で受賞した霧島市の主婦類沙（るいさ）いくよ＝本名・池田育代＝さん（５３）と、詩１４編の作品群「一握の砂、そしてわたし」で選ばれた奄美市の無職藤由朝（ふじよしとも）＝本名・森一義＝さん（６９）に、それぞれ賞状と副賞３０万円が贈られた。