宇宙科学技術館が一新　２０年ぶり、体験型展示を充実　南種子

(2017 03/29 20:00)

大画面でロケット打ち上げが体感できるリフトオフシアター＝南種子町の種子島宇宙センター宇宙科学展示館

種子島宇宙センター宇宙科学技術館（南種子町）が２６日、リニューアルオープンした。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が約１億２０００万円かけて２０年ぶりに改修。ロケット打ち上げを体感できる目玉の「リフトオフシアター」など、体験型の展示を充実させた。シアターは幅４メートル、高さ８メートルの壁面スクリーンにＨ２Ａ、Ｈ２Ｂ打ち上げの様子が映し出される。フロアにスモークも出て、臨場感が味わえる仕掛け。国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」の実物大模型では、無重力状態に見える写真が撮れる。開発中のＨ３ロケットの模型もお目見えした。